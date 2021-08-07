Путин назвал запрет российской символики на Олимпиаде политическим

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование российского флага и гимна на Олимпиаде имеет политическую окраску. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками нового завода сухих строительный смесей «Цемикс» в Башкирии.

«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску. Но, с другой стороны, это не влияет на качество выступлений наших спортсменов, и я думаю, что наши спортсмены своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны, и вообще не имеют смысла», — заявил президент.

По словам Путина, вина в случаях с допингом всегда индивидуальна и ложится на плечи спортсмена и его тренера.

Глава страны также прокомментировал запрет исполнять национальный гимн России. Его при вручении наград на Играх в Токио заменили на фрагмент из концерта Чайковского для фортепиано с оркестром № 1.

«Музыка Чайковского нравится им больше музыки Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского», — сказал он.

Президент выразил надежду, что вместе со снятием ограничений к 2023 году закончатся и попытки «ущипнуть Россию» в спортивной сфере.

CAS временно запретил России использование национальной символики на фоне обвинений в нарушении антидопинговых правил.

О недопустимости политизации Олимпиады 2 августа заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, Игры должны быть временем и местом объединения, консолидации, доверия и уважения друг к другу, что и демонстрируют российские спортсмены.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.