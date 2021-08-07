Экс-боец ММА Фэирлэмб признал вину по делу о штурме Капитолия

Бывший боец смешанных единоборств Скотт Фэирлэмб признал свою вину по делу об участии в штурме здания Капитолия и нападении на сотрудников полиции, сообщает в субботу, 7 августа, телеканал ABC News.

Отмечается, что 44-летний мужчина одним из первых ворвался в здание, где проходило утверждение итогов президентских выборов.

Главной уликой против Фэирлэмба стало видео, на кадрах которого он призывал сторонников бывшего главы Белого дома Дональда Трампа к вооруженному сопротивлению полиции. Мужчина стоял перед толпой с разборной дубинкой в руках предлагал разоружить правоохранителей и затем штурмовать здание конгресса США.

«Что (делают) патриоты? Мы их (полицейских) обезоруживаем, а затем штурмуем Капитолий!» — кричал спортсмен.

Plea agreement hearing in high-level Jan 6 case is scheduled to begin in 30 minutes, per court calendar



Scott Fairlamb .. who is charged w/ *assault* among other charges



Feds say *that* is Fairlamb shown in police bodycam video ==> pic.twitter.com/9U3HGIj9ET — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) August 6, 2021

Прокуратура заявила о том, что Фэирлэмб четко понимал, что мог нанести серьезные травмы полицейским.

«Все его действия и слова в тот день указывают на конкретное намерение воспрепятствовать процессуальным действиям конгресса посредством страха, запугивания и насилия, в том числе в отношении полицейских», — заявили в прокуратуре.

Обвинение запросило в отношении бывшего бойца ММА тюремный срок от 41 до 51 месяца.

Окружной судья США Ройс Ламберт назначил на 27 сентября вынесение приговора Фэрламбу, который находится под арестом с 22 января.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса, где должно было пройти утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Первым осужденным стал 38-летний житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения «за препятствование усилиям конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.