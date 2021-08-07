Под Иркутском 366 населенных пунктов задымлены из-за лесных пожаров

Свыше 360 населенных пунктов Иркутской области задымлены из-за лесных пожаров в Якутии, сообщили в субботу, 7 августа, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Задымление наблюдалось в 366 населенных пунктах 11 районов региона и в трех городских округах области», — отметили в пресс-службе.

В зону задымления в Катангском районе попали 10 населенных пунктов, в Усть-Илимском — 11, в Нижнеилимском — 17, в Нижнеудинском — 83, в Усть-Удинском — 24, в Заларинском — 71, в Братском – 18, в Зиминском — 37, в Чунском — 39, в Тайшетском — 16, в Нукутском — 36.

Также наблюдается задымление в городах Нижнеудинске, Тулуне, Зиме и в городе Братске.

По информации космического мониторинга, из-за движения воздушных масс через территорию Красноярского края дым от природных пожаров в Якутии добрался до центральной части Иркутской области. В зону задымления от лесных пожаров также попали северные районы региона.

Ранее, 5 августа, в Якутии ликвидировали шесть природных пожаров, площадь которых превысила 4 тыс. га. В действующем состоянии остаются почти 180 возгораний.

Сложная пожарная обстановка сохраняется в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Жиганском, Нюрбинском, Сунтарском и Олекминском районах. На территориях данных районов в четверг зарегистрировали 142 пожара.

Днем ранее в Якутии из-за лесных пожаров зафиксировали загрязнение реки Яны. По словам наслегов, мутная вода поступает с притоков данных рек, где произошли лесные пожары 2018–2020 годов. Специалисты предположили, что пожары вызвали интенсивное развитие термокарстовых и термоэрозионных процессов, что повлекло загрязнение воды.

3 августа сообщалось, что Минобороны направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии.