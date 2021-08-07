На Олимпиаде выявили 22 новых случая заражения COVID-19
На Олимпийских играх в Токио зарегистрировали 22 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, говорится в отчете оргкомитета Игр, опубликованном в субботу, 7 августа.
Отмечается, что спортсменов среди нововыявленных инфицированных нет.
Таким образом, общее число заражений COVID-19 на Олимпиаде достигло 409.
Днем ранее было зафиксировано 29 новых случаев коронавируса.
4 августа наблюдался суточный рекорд заражений коронавирусом: число выявленных случаев достигло 31. В тот же день стало известно, что российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде из-за положительного теста на COVID-19.
В июле отмечалось, что спортсмены на Олимпийских играх обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы, иначе к ним будут применяться дисциплинарные меры.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.