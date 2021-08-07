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Российский военный в Приднестровье погиб при спасении тонущего ребенка

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Военнослужащий российских войск в Приднестровье погиб, спасая тонущего в реке Днестр ребенка.

Случай произошел 1 августа вблизи поселка Кицканы Слободзейского района. Находясь во внеслужебное время на отдыхе, Валерий Евдокимов услышал крики тонущего мальчика о помощи и бросился в воду ему на помощь.

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Оказалось, что ребенок запутался в рыболовных сетях. Российский военный сумел вытолкнуть мальчика к берегу, при этом сам ушел под воду и больше не всплыл.

Тело 37-летнего мужчины позже было обнаружено прибывшими на место происшествия водолазами в 300 м от места происшествия.

«Он был очень добрым, всем помогал. <…> Для меня его потеря далась очень тяжело. Он был хорошим отцом, дети без него даже не ложились спать. Может, с Божьей помощью как-то будем жить», — рассказала о военнослужащем его мать.

Родственники погибшего назвали его героем и рассказали, что у него самого остались двое несовершеннолетних детей: восьмилетняя дочь и шестилетний сын.

«Евдокимов был примером для многих военнослужащих. В выполнении служебных обязанностей был профессионалом. Он был отзывчивым человеком, настоящим верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь, весь состав сейчас скорбит о его утрате», — сказал и.о. замначальника российских войск в Приднестровье (ОГРВ ПРРМ) по военно-политической работе, майор Алексей Крашенинников.

Он назвал поступок Евдокимова героическим и заслуживающим уважения. Отмечается, что погибший военный будет представлен к госнаграде в самое ближайшее время. Кроме того, руководство ОГРВ ПРРМ окажет финансовую помощь его семье.

16 мая в городе Гусеве Калининградской области 23-летний военнослужащий погиб, спасая тонущую женщину. Отмечается, что молодой человек бросился в реку на помощь женщине, но их обоих унесло сильным течением. Погибли оба.

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