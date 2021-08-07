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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Греции

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в в Эгейском море у побережья Греции. Об этом сообщается в субботу, 7 августа, на сайте Геологической службы США.

По данным службы, землетрясение произошло в 01:39 UTC (4:39 мск). Эпицентр располагался на юго-востоке Эгейского моря недалеко от островов Додеканес, в 68,3 км к юго-западу от города Кос, где проживают около 19 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 10,7 км.

Информация о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступала.

Ранее, 5 августа, два землетрясения магнитудой 3,7 и 3,5 зафиксировали рядом с Курильскими островами. пицентр находился на глубине 37 км. Кроме того, очаг на глубине 33 км был зафиксирован вблизи острова Парамушир. Местные жители не ощутили подземных толчков. Угроза цунами не объявляли.

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