Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в в Эгейском море у побережья Греции. Об этом сообщается в субботу, 7 августа, на сайте Геологической службы США.

По данным службы, землетрясение произошло в 01:39 UTC (4:39 мск). Эпицентр располагался на юго-востоке Эгейского моря недалеко от островов Додеканес, в 68,3 км к юго-западу от города Кос, где проживают около 19 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 10,7 км.

Информация о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступала.

Ранее, 5 августа, два землетрясения магнитудой 3,7 и 3,5 зафиксировали рядом с Курильскими островами. пицентр находился на глубине 37 км. Кроме того, очаг на глубине 33 км был зафиксирован вблизи острова Парамушир. Местные жители не ощутили подземных толчков. Угроза цунами не объявляли.