Более сотни жилых домов подтопило из-за паводков в Приамурье

В результате паводков из-за разлившихся рек в Амурской области оказались подтоплены 105 жилых домов в Благовещенском, Бурейском, Михайловском, Серышевском и Селемджинском районах. Об этом сообщила в субботу, 7 августа, пресс-служба правительства региона.

«Вода зашла в 105 жилых домов. <…> Оказались подтоплены водой 1309 приусадебных участков. На утро 7 августа частично подтоплены 32 участка автомобильных дорог», — уточняется в сообщении.

Также без автомобильного сообщения остаются 19 населенных пунктов, добавили в региональном правительстве.

Отмечается, что на территории Амурской области развернуто три пункта временного размещения (ПВР), где находятся в общей сложности 52 человека, из них 26 детей. При этом на случай ухудшения обстановки и необходимости эвакуации жителей подготовлены к развертыванию дополнительно 19 ПВР вместимостью 800 человек, добавили в пресс-службе.

Для проведения аварийно-восстановительных работ на территории области привлекли группировку совокупной численностью 732 человека, а также 244 единицы техники, среди которых 42 плавсредства.

Ранее, 5 августа, в Бурейском и Архаринском районах Амурской области подтопило 388 приусадебных участков и 63 жилых дома. В Благовещенске специалисты приступили к восстановлению дамб в районе улицы Амурской, у завода «Амурский металлист» и в районе озера Утесное.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев уточнил, что в поселке Зазейском подтоплено примерно 80% территории.

Днем ранее в Благовещенске спрогнозировали повышение уровня воды в реке Зея. В зону затопления попадают несколько домов в Зазейском и Белогорье.

Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа вода в районе Благовещенска поднимется до 700–750 см (превышение отметки «опасное явление» на 30 см), в районе Белогорья — до 680–730 см («опасное явление» — 730 см), в Амуре — до 700–750 см (превышение отметки «неблагоприятное явление» на 50 см).