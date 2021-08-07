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Эксперт назвала обстоятельства для воздержания от инвестирования

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Финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова рассказала в субботу, 7 августа, кому нельзя заниматься инвестициями.

По ее словам, в прошлом году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Это произошло, в частности, за счет уровня развития технологий и цифровых сервисов, простоты выхода на финансовые рынки, а также налоговых льгот, объясняет эксперт.

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Всё это, уверена Смирнова, будет и дальше способствовать росту инвестиций в розничные продукты, однако некоторым категориям россиян лучше воздержаться от вложений, в первую очередь тем, кто закредитован.

«Если у вас на выплаты по долгам приходится 50% ежемесячного дохода и более, то лучше всё же не инвестировать, а направлять возможные средства на досрочное погашение кредитов, так как это высокий уровень долговой нагрузки: любое сокращение доходов или внеплановый рост расходов может привести к тому, что вы захотите срочно изъять деньги из инвестиций, чтобы платить по долгам», — предупредила эксперт.

Также Смирнова не рекомендует делать вложений на бирже, если нет отложенных денег на непредвиденные расходы. В идеале эта сумма должна равняться трем ежемесячным тратам, пояснила эксперт. При этом эти финансы лучше хранить «в консервативных инструментах», таких как накопительный счет в банке или карта с процентом на остаток.

Воздержаться от инвестирования следует и тем, у кого нет защиты от рисков. Речь идет про ущерб или утрату имущества, про нанесение ущерба третьим лицам, а также про серьезные проблемы с здоровьем из-за несчастного случая или болезни.

Смирнова подчеркивает, что на устранение последствий подобных проблем обычно требуется сумма, сильно превышающая трехмесячные расходы. Лучшим выходом в данной ситуации, по ее словам, может стать страхование.

Кроме того, противопоказанием для вложения средств на бирже является отсутствие четкой цели инвестирования и четкого алгоритма ведения портфеля.

«Можно, конечно, начать инвестиции «просто так», «ради интереса» и «на попробовать». Но с такими вводными есть шансы, что инвестиции вас разочаруют: причина в том, что если у вас нет понимания, какую сумму вы в итоге хотите получить, на какой срок вы инвестируете, а также на какую просадку вашего портфеля вы готовы пойти, то вы не сможете нормально управлять вашими инвестициями», — пояснила эксперт Россельхозбанка.

Она подчеркнула важность определения и стратегии ведения инвестиционного портфеля и четкого следования ей. Так, эксперт советует пересматривать портфель раз в квартал и вкладывать в одну компанию не больше 5%.

«Если будет четкое понимание стратегии и структуры портфеля, у вас не будет паники в моменты просадки, вы не будете 24/7 сидеть в приложении и смотреть на графики», — заключила Смирнова.

6 июля стало известно, что за год россияне вложили в ценные бумаги на Московской бирже 1,1 трлн. рублей. В основном они вкладываются в известные отечественные и американские компании. Отмечалось, что только за июнь 2021 года число брокерских счетов выросло на 484 тыс., превысив 12,7 млн. При этом доля частных инвесторов в торговле акциями составила 36%. Количество индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4,1 млн.

Ранее, 4 июля, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров рассказал о ненадежном способе денежного сбережения. По его словам, одна из самых больших ошибок, которую могут допустить молодые инвесторы на фоне текущих экономических тенденций, — это вложение значительной части денежных средств в инструменты инвестирования с высоким риском, исходя из опоры на свою удачу или особое инвестиционное чутье.

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