NASA заявило о неудачной попытке марсохода Perseverance собрать грунт

Марсоходу Perseverance не удалось с первого раза собрать образец марсианского грунта, неудачную операцию проанализируют ученые, сообщило в субботу, 7 августа, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Данные, отправленные на Землю марсоходом Perseverance после его первой попытки собрать образец горной породы на Марсе в пробирку, показывают, что во время первого отбора проб не было собрано никаких горных пород», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что система отбора проб работала, как и планировалось, но телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.

В качестве вероятной причины менеджер проекта Perseverance Дженнифер Троспер назвала неверное предположение о характере реакции горной породы на процесс отбора керна (проба твердого вещества в форме цилиндрического столбика. — Ред.) из-за ее непредвиденных свойств.

Троспер также предположила проблему с оборудованием системы отбора проб, однако уточнила, что это менее популярный вариант.

Анализом ситуации с неудачным отбором образцов грунта займется специальная группа, указало NASA.

18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку в кратере Езеро. По словам ученых, место приземления раньше могло быть озером. Там марсоход с 22 июля собирает информацию о самых древних слоях кратера, особенностях горных пород и других геологических характеристиках.

Вместе с ровером на Красную планету был доставлен специальный вертолет Ingenuity. С его помощью изучаются те районы, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также создаются трехмерные карты поверхности планеты и решаются другие научные задачи. Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни, которая могла существовать в далеком прошлом.

5 июля аппарат Ingenuity успешно совершил девятый полет над поверхностью Марса, который стал самым сложным за всё время пребывания на Красной планете. Вертолет сделал несколько снимков, в том числе собственной тени на поверхности планеты.