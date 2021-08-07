Эксперт рассказал о доле суперраспространителей коронавируса в регионах

Доля суперраспространителей — людей, которые заражают COVID-19 чаще других — в некоторых регионах может достигать 80%. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов.

«В некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, куда приходят люди без масок, не соблюдают социальную дистанцию, толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более», — сказал он в беседе с ТАСС в субботу, 7 августа.

Он отметил, что людей, чаще заражающих других, нужно особенно отслеживать в регионах, где высокая заболеваемость. В городах, где ситуация менее напряженная, доля активных распространителей вируса ниже, добавил Семёнов.

По его словам, около половины случаев заболевания обнаруживают у людей, которые не соблюдают правила социального дистанцирования. В качестве примера эксперт назвал тех, кто даже с плохим самочувствием выходит на улицу, контактирует с другими и участвует в массовых мероприятиях.

Семёнов заключил, что, убеждая людей носить маски в общественных местах, общество может бороться с распространением болезни.

26 мая ученые из США провели исследование, которое показало, что коло 90% вируса SARS-CoV-2 в популяции распространяют всего 2% инфицированных людей — суперраспространителей. Эксперты основывались на данных массового ПЦР-тестирования (более 72 тыс. тестов), проведенного в одном из университетов США в период с августа по декабрь 2020 года.

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