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Сила малых форм

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Интерьер выглядит солидно и качественно, но мягкие отделочные материалы можно встретить только на обивках дверей
Фото: VW
Интерьер выглядит солидно и качественно, но мягкие отделочные материалы можно встретить только на обивках дверей
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Логика интерфейса понятная, картинка качественная, хотя шрифт мелковат, а реакции на касание не всегда своевременны
Фото: VW
Логика интерфейса понятная, картинка качественная, хотя шрифт мелковат, а реакции на касание не всегда своевременны
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Кресла неплохо спрофилированы, а диапазон регулировок удовлетворит седоков разного роста и комплекции
Фото: VW
Кресла неплохо спрофилированы, а диапазон регулировок удовлетворит седоков разного роста и комплекции
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На центральном тоннеле у полноприводных модификаций имеется селектор выбора ездовых режимов
Фото: VW
На центральном тоннеле у полноприводных модификаций имеется селектор выбора ездовых режимов
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Оранжевые вставки в салоне — только у версии Joy!
Фото: VW
Оранжевые вставки в салоне — только у версии Joy!
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