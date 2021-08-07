В USADA назвали выступление российских спортсменов на ОИ фильмом ужасов

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал выступление спортсменов из России на Олимпийских играх Токио–2020.

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше, где российская допинговая программа, спонсируемая государством, чувствует себя вольготно, а лидеры Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытаются пустить пыль в глаза, утверждая, что Россия отстранена», — цитирует Тайгарта в субботу, 7 августа, портал VG.

По его словам, в России никто не остановится, чтобы выиграть любыми способами.

Накануне Тайгарт раскритиковал деятельность МОК по части контроля за допингом и акцентировал внимание на тестировании российских спортсменов, выразив уверенность в том, что россияне «продолжают скрывать мошенничество».

2 августа стало известно, что тесты российских спортсменов на допинг не показали положительных результатов. Таким образом, Олимпийским комитетом России (ОКР) реализовано 85% рекомендаций плана антидопинговой программы на летних Олимпийских играх в Токио.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.