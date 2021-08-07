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В USADA назвали выступление российских спортсменов на ОИ фильмом ужасов

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Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал выступление спортсменов из России на Олимпийских играх Токио–2020.

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«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше, где российская допинговая программа, спонсируемая государством, чувствует себя вольготно, а лидеры Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытаются пустить пыль в глаза, утверждая, что Россия отстранена», — цитирует Тайгарта в субботу, 7 августа, портал VG.

По его словам, в России никто не остановится, чтобы выиграть любыми способами.

Накануне Тайгарт раскритиковал деятельность МОК по части контроля за допингом и акцентировал внимание на тестировании российских спортсменов, выразив уверенность в том, что россияне «продолжают скрывать мошенничество».

2 августа стало известно, что тесты российских спортсменов на допинг не показали положительных результатов. Таким образом, Олимпийским комитетом России (ОКР) реализовано 85% рекомендаций плана антидопинговой программы на летних Олимпийских играх в Токио.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.

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