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Советник Зеленского назвал кретинизмом его языковую политику

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Языковая политика президента Украины Владимира Зеленского является «полным и безоговорочным кретинизмом», поскольку борьба с русским языком на государственном уровне порождает неустранимый конфликт в украинском обществе. Об этом заявил в пятницу, 6 августа, спикер украинской делегации, внештатный советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

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«Надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне на то, чтобы ссорить свое общество между собой», — высказался Арестович в эфире телеканала «Наш».

Агрессивную борьбу с русским языком на Украине он охарактеризовал как один из главных просчетов, допущенных киевским режимом. По мнению советника, культуру и спорт нужно оставить вне политики и не бороться в ней с русским языком.

Языковая политика Зеленского приводит к расколу внутри украинского общества, хотя власти «почему-то так не считают», подытожил Арестович.

6 августа уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь объявил, что всем жителям страны, кому не нравится закон о госязыке, следует уехать из Украины. По его словам, угроза языку равносильна угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее государства, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин заявил «Известиям», что антироссийский курс Украины постепенно превращается в антирусский, что может стать прологом для будущих внутренних конфликтов в стране.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.

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