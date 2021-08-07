Советник Зеленского назвал кретинизмом его языковую политику

Языковая политика президента Украины Владимира Зеленского является «полным и безоговорочным кретинизмом», поскольку борьба с русским языком на государственном уровне порождает неустранимый конфликт в украинском обществе. Об этом заявил в пятницу, 6 августа, спикер украинской делегации, внештатный советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

«Надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне на то, чтобы ссорить свое общество между собой», — высказался Арестович в эфире телеканала «Наш».

Агрессивную борьбу с русским языком на Украине он охарактеризовал как один из главных просчетов, допущенных киевским режимом. По мнению советника, культуру и спорт нужно оставить вне политики и не бороться в ней с русским языком.

Языковая политика Зеленского приводит к расколу внутри украинского общества, хотя власти «почему-то так не считают», подытожил Арестович.

6 августа уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь объявил, что всем жителям страны, кому не нравится закон о госязыке, следует уехать из Украины. По его словам, угроза языку равносильна угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее государства, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин заявил «Известиям», что антироссийский курс Украины постепенно превращается в антирусский, что может стать прологом для будущих внутренних конфликтов в стране.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.