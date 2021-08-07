Посол РФ заявил о целенаправленной кампании Запада против «Спутника V»

На Западе ведется целенаправленная кампания против российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил 7 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — цитирует его пресс-служба посольства в Facebook.

В качестве примера дипломат указал на то, что администрация США через минздрав Бразилии убедила власти республики отказаться от «Спутника V». Сведения об этом, по его словам, содержатся в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год.

Глава дипмиссии напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе. По его словам, почти 70 государств уже лицензировали российский препарат, еще с рядом стран налажено совместное производство.

Антонов подчеркнул, что лишь при объединении усилий мир сможет победить в борьбе с инфекцией.

6 августа в газете The New York Times появилась публикация о том, что Россия якобы продвигает собственные вакцины с помощью сообщений, которые подрывают американские и европейские программы вакцинации.

«Россия [проводит кампанию] по подрыву усилий по распространению иммунизации среди населения, а также пытается ложно связать администрацию [президента США Джо] Байдена с идеей введения принудительной вакцинации», — говорилось в публикации.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. На данный момент вакцина зарегистрирована в 69 странах.

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