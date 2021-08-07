В РФ отвергли обвинения в попытках убедить американцев не вакцинироваться

Публикации в американских СМИ о том, что Россия пытается убедить жителей США не прививаться, не имеют ничего общего с действительностью, заявил в субботу, 7 августа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией», — цитирует посла российское посольство в США в Facebook.

По словам Антонова, Россия готова способствовать расширению масштабов вакцинации совместно со всеми партнерами, в том числе с США.

В то же время обвинения в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах в сторону России посол назвал голословными, и основанием для них является лишь «укоренившаяся в американском обществе русофобия».

«Хотелось бы верить, что репортеры из США всё же поймут, что основная задача журналистики — представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы», — поделился Антонов.

Он также указал на готовность России поставлять вакцину «Спутник V» на транспарентной и недискриминационной основе. Почти 70 государств, как указал посол, уже лицензировали российский препарат, с несколькими странами удалось наладить совместное производство.

Однако Россия продолжается сталкиваться с «пресловутыми «двойными стандартами», добавил Антонов. Он отметил нежелание западных стран признать эффективность наработок российских ученых в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества и ведение целенаправленной кампании против препаратов РФ.

«В ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от «Спутник V». В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей, не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», — резюмировал посол России.

О том, что Россия якобы работает над продвижением собственных вакцин с помощью сообщений, которые подрывают американские и европейские программы вакцинации, писал 6 августа The New York Times. То же самое было заявлено в отношении Китая.

«Россия [проводит компанию] по подрыву усилий по распространению иммунизации среди населения, а также пытается ложно связать администрацию [президента США Джо] Байдена с идеей введения принудительной вакцинации», — говорится в публикации.

По версии NYT, успешному ведению дезинформации способствует распространение «Дельта»-штамма, а также постоянное обновление информации по ношению масок на территории Соединенных Штатов, рекомендациям по борьбе с коронавирусом и необходимости ревакцинации.

Ранее, 30 июля, Байден призвал федеральных чиновников и губернаторов штатов перейти к более строгому отношению к вакцинации населения от COVID-19 и передал властям на местах право принимать решение об обязательных прививках работников ряда сфер.

В этот же день стало известно, что поддержку обязательной вакцинации от коронавируса выразило большинство (68%) зарегистрированных избирателей в США.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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