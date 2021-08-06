Автомобиль упал в реку в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии автомобиль с двумя пассажирами упал в реку недалеко от государственной границы России, передает 6 августа телеканал РЕН ТВ.

По его данным, ДТП произошло в Черекском районе, в 6 км от пограничной заставы.

Один из пассажиров смог выбраться из салона самостоятельно. Судьба второго неизвестна.

Идет выяснение обстоятельств произошедшего.

30 мая в районе Нагатинской набережной в Москве автомобиль выехал с проезжей части и упал в реку. Женщину, которая была за рулем, госпитализировали с ушибом грудной клетки и переохлаждением. Автомобиль вытащили из воды.