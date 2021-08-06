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Путин поручил главе Башкирии решить вопрос с обманутыми дольщиками

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Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему с обманутыми дольщиками в Башкирии. На это глава государства указал 6 августа на встрече с главой региона Радием Хабировым.

Стройка по правилам: Путин призвал окончательно решить проблемы дольщиков
На коллегии Генпрокуратуры президент также поручил разобраться с ценами на ЖКХ и защитить права предпринимателей

Российский лидер поинтересовался, какие шаги власти республики собираются предпринять в данном направлении.

В ответ Хабиров пообещал решить вопрос к 2024 году.

«Я полагаю, что к 2024 году мы эту проблему решим. Хотя, я подчеркиваю, это большая, тяжелая проблема», — сказал он.

По словам главы региона, данная проблема уже решается совместно с прокуратурой и с институтом развития ДОМ.РФ, куда региональные власти направили заявки. Хабиров отметил, что на эти цели зарезервировано уже порядка 7 млрд рублей. В числе проблемных объектов он назвал несколько жилых домов в Уфе.

В марте Путин в ходе расширенной коллегии Генеральной прокуратуры поставил перед ведомством задачу по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков.

Глава государства попросил прокуроров в регионах, где существуют подобные проблемы, контролировать ситуацию. По словам президента, вопрос надо решить окончательно.

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