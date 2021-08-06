Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) вышли в финал Кубка Глинки/Гретцки, победив команду Швеции со счетом 7:5. Об этом сообщает в пятницу, 6 августа, «Спорт-Экспресс».

Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Даниил Ларкин (15-я минута), Александр Перевалов (22), Матвей Мичков (26 и 46), Даниил Григорьев (38), Илья Роговский (45) и Руслан Газизов (60).

В команде Швеции шайбы в ворота забросили Йонатан Леккеримаки (9-я, 12-я и 19-я минуты), Лиам Огрен (22) и Филип Бюстедт (55).

В финале российская команда сыграет против сборной Словакии.

В 2020 году Кубок Глинки/Гретцки, который должен был пройти в Эдмонтоне, не состоялся из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем соревнований является сборная России, которая в 2019 году победила канадцев со счетом 3:2. В предыдущий раз россияне становились победителями турнира в 1995 году. Канадцы много лет присылают на турнир своих лучших юниоров. Исход этого форума оказывает прямое влияние на ежегодный драфт НХЛ.

В мае сборная России завоевала серебро по итогу финального матча юниорского чемпионата мира – 2021 по хоккею. Отмечалось, что в финальном матче российская команда сошлась со сборной из Канады, и игра завершилась со счетом 3:5 в пользу канадцев.