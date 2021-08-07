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Путин предсказал снижение числа попыток «ущипнуть» Россию в спорте

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Президент России Владимир Путин считает, что с 2022 года попытки ограничить или «ущипнуть» РФ в сфере международного спорта будут сходить на нет. Об этом российский лидер заявил в пятницу, 6 августа, на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

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Таким образом Путин прокомментировал рестрикции международных спортивных организаций в отношении России, включая запрет на использование флага и гимна на международных состязаниях.

«Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут и все попытки как-то ограничивать или как-то «ущипнуть» Россию в спортивной сфере», – считает российский лидер.

После этого, убежден Путин, Россия сможет ставить вопрос о проведении крупнейших международных соревнований на своей территории. По мнению президента, сами спортивные мировые организации, в том числе и Международный олимпийский комитет (МОК), заинтересованы в том, чтобы одним из участников и претендентов на проведение крупнейших мировых состязаний была Россия.

Как обратил внимание Путин, ранее Россия «самым блестящим образом» показала, что умеет проводить такие мероприятия на высочайшем уровне.

«Башкортостан, конечно, может претендовать на проведение соревнований самого высокого класса», – уверен он.

Путин напомнил, что вскоре в Уфе состоится чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. В связи с этим он выразил уверенность в том, что Башкортостан покажет свои умения проводить такие мероприятия на высоком уровне.

Ранее в этот день российский лидер высказал мнение, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов имеет политическую окраску. Вместе с этим он указал на то, что выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, в том числе на Играх в Токио, наилучшим образом показывают, что все попытки политизировать спорт «ничтожны, бессмысленны, а то и вредны».

Согласно решению CAS, России до 16 декабря 2022 года запрещено проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира два года. Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.

В настоящее время проходят XXXII Олимпийские игры в Токио, они продлятся по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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