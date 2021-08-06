Умер академик Юрий Трутнев в возрасте 93 лет

Выдающийся ученый, создатель основ современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев скончался в возрасте 93 лет. Соболезнования в связи с кончиной физика в пятницу, 6 августа, выразил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Юрий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия. Его достижений хватило бы на целую плеяду ученых. Совсем недавно мы отмечали 70-летие трудовой деятельности Юрия Алексеевича», — отмечается в тексте соболезнования.

Лихачев отметил, что Трутнев за годы своей работы он стал «самым активным и плодовитым» разработчиком термоядерного оружия в России. Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность страны на высочайшем уровне, подчеркнул он.

Как заметил глава «Росатома», Трутнев до последних дней продолжал успешно трудиться и «внес бесценный вклад в развитие протонной радиографии, которая имеет ключевое значение в условиях Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Причина смерти академика не называется. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Юрий Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве в семье советского ученого в области почвоведения и агрохимии.

Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета в 1951 году, после чего был направлен на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ).

Трутнев был одним из основных участников работ по созданию термоядерного заряда РДС-37. За участие в этом проекте его наградили в 1956 году орденом Ленина.

Заложенный в разработку заряда принцип радиационной имплозии лег в основу нового принципа создания термоядерного оружия, а сам заряд стал прототипом многих советских ядерных зарядов, разработанных в будущем.

С июня 1964 года являлся членом-корреспондентом АН СССР, а с декабря 1991 года — был академиком Российской академии наук (РАН). Являлся профессором кафедры теоретической физики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Имел ряд наград, в том числе Герой Социалистического Труда (1962), лауреат Ленинской премии (1959) и Государственной премии СССР (1984). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».