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Правительство подготовило предложения по подключению газа на участках

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Правительство подготовило типовые предложения по подключению газа к домам внутри участков. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть труба.

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«Вся работа внутри участка за счет собственника. Но и здесь правительство уже подготовило, приняло решение, по-моему. Для того чтобы минимизировать расходы, а здесь сразу цены, к сожалению, подскочили и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйств, (правительство. — Ред.) подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения», — сказал глава государства во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Путин подчеркнул, что это станет существенным подспорьем для осуществления газификации. Однако, как уточнил российский лидер, там, где трубы еще нет, работа будет идти в рамках региональных планов по газификации.

В пятницу глава государства также дал старт работе нового завода «Цемикс», который был построен в Абзелиловском районе Башкирии. Как отмечала накануне пресс-служба Кремля, открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

Ранее, 11 июня, Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром». В тех субъектах, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.

26 июля вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что почти 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках льготных условий так называемой последней мили.

6 августа правительство Ростовской области сообщило, что в регионе до 2026 года планируется газифицировать еще 200 населенных пунктов в 25 районах. Уточнялось, что в данный момент уровень газификации в области составляет 88,6%, что выше среднероссийских показателей.

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