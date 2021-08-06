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Путин вновь прокомментировал отсутствие флага России на Олимпиаде

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Введенные для России на международных спортивных соревнованиях ограничения, включая запрет на использование своего гимна и флага на Олимпийских играх в Токио, не влияют на качество выступлений российских спортсменов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

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Российский лидер считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в части запрета на использование российского флага и гимна на международных соревнованиях имеет политическую окраску.

«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску», — отметил Путин.

Вместе с этим он указал на то, что выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, в том числе на Играх в Токио, наилучшим образом показывают, что все попытки политизировать спорт «ничтожны, бессмысленны, а то и вредны».

Кроме того, глава российского государства убежден, что музыка Петра Чайковского, звучащая вместо гимна во время награждения российских олимпийцев в Токио, поможет миру лучше узнать русскую классику.

В настоящее время Россия находится на пятом месте в лидерах медального зачета ОИ. На счету российских спортсменов 17 золотых медалей, 23 серебряных и 22 бронзовых, пишет «Спорт-Экспресс».

Так, ранее в этот день российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 74 кг.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Российские спортсмены не могут выступать на Играх под флагом страны в связи с решением WADA и Спортивного арбитражного суда. Запрет действует на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Россиянам также запрещено использовать гимн РФ в качестве музыкального сопровождения.

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