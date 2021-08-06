Путин похвалил башкирский мед

Президент России Владимир Путин высоко оценил вкусовые качества башкирского меда. О том, как он попробовал традиционное угощение, глава государства рассказал в пятницу, 6 августа, на встрече с работниками и строителями завода «Цемикс».

«Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт. Всем рекомендую, я сам пробовал, очень доволен», — заявил российский лидер.

Путин напомнил, что Башкирия занимает второе место по объемам производства меда в стране. По словам президента, на первом месте находится Приморский край, но разница в объемах небольшая.

Кроме того, глава государства напомнил о принятом в конце прошлого года законе о поддержке пчеловодства.

В свою очередь жители республики предложили на государственном уровне продвигать башкирский мед как бренд не только в России, но и за рубежом.

В пятницу глава государства дал старт работе нового завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс», который был построен в Абзелиловском районе Башкирии. Как отмечала накануне пресс-служба Кремля, открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.