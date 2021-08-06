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Курц отметил роль российского рынка для Австрии

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Россия является для Австрии одним из важнейших торговых партнеров. Об этом заявил в пятницу, 6 августа, австрийский канцлер Себастьян Курц по видеосвязи на открытии цементного завода «Цемикс» австрийской группы компаний «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе Башкирии.

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Он поздравил всех с запуском предприятия и отметил, что российский рынок имеет для Австрии особое значение. По словам Курца, группа «Ласселсбергер» является важным игроком не только на австрийском, но и на международном рынке.

Канцлер также обратил внимание на значимость работы компании в укреплении «устойчивых» экономических связей между Россией и Австрией.

«Я особенно рад, что благодаря <...> работе передовых австрийских предприятий <...> мы сможем еще больше укрепить наши устойчивые экономические связи», — отметил Курц.

По его мнению, после пандемии необходимо как можно быстрее достичь докризисного уровня в экономике для того, чтобы обеспечить рабочими местами тех, кто их потерял. В связи с этим Курц назвал открытие нового предприятия «важным сигналом экономического оздоровления после пандемии».

В торжественной церемонии открытия нового завода лично принял участие президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер также назвал Австрию одним из ключевых партнеров страны в Европе и отметил, что австрийские фирмы давно и уверенно работают на российском рынке. Порядка полутора тысяч компаний из Австрии успешно ведут бизнес в РФ, а объем накопленных инвестиций составляет $6 млрд, уточнил Путин.

Инициатором проекта выступила компания «Цемикс», входящая в состав австрийского холдинга «Ласселсбергер» — одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по этому проекту, как сообщалось, составил 5,7 млрд рублей.

Ожидается, что на предприятии ежегодно будут производить 240 тыс. т белого цемента. В перспективе планируется запустить строительство производств по выпуску микрокальцита мощностью 100 тыс. т в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тыс. т в год.

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