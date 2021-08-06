Суд арестовал до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре

Суд арестовал до 5 октября двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре после побега пяти заключенных. Об этом сообщила в пятницу, 6 августа, представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября», — сказала она.

6 августа подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым Александр Мавриди вместе с другими заключенными сбежал из изолятора в подмосковной Истре. По данным «Известий», преступники открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Также был сорван навесной замок на воротах.

Предположительно, Мавриди возлагал на навыки сокамерников большие надежды, а сам предоставил инструмент для взлома — гаечный ключ, который могла пронести его адвокат.

При этом на опубликованных кадрах побега видно четырех беглецов (Николая Тетеря, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Ивана Цуркану) — всех, кроме Мавриди. Не исключено, что он может уехать в Казахстан. Выбор страны может быть обусловлен наличием у преступника там криминальных связей.

МВД России уже объявило о назначении вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

По информации осведомленного источника, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).