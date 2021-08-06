Карпин заявил о готовности Фернандеса играть за сборную России по футболу

Защитник московского клуба ЦСКА Марио Фернандес готов выступать за сборную России по футболу. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

По словам наставника, несколько дней назад они с Фернандесом говорили по телефону, и в этом разговоре футболист не сказал ни одного слова про нежелание играть за сборную, говорится в официальном Telegram-канале сборной.

«Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — цитирует Карпина агентство городских новостей «Москва».

Накануне агент Фернандеса Жорже Машаду прокомментировал новость, что его клиент якобы отказался от вызова в сборную России на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022. Он отметил, что ничего не знает и не слышал об этом, передает RT.

23 июля Российский футбольный союз объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу. Контракт со специалистом заключен до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.