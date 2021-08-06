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Матыцин назвал выдающимся достижением выступление сборной ОКР на ОИ

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Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал выдающимся достижением выступление сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпийских играх в Токио.

«Я прежде всего хочу от имени всех болельщиков, всей России поблагодарить наших спортсменов, всю команду, которая сейчас выступает, показывая, с моей точки зрения, выдающиеся достижения. Их можно назвать историческими, широкий спектр наград по многим видам спорта. Поэтому мы удовлетворены результатом. Я считаю выступление успешным», — сказал министр в пятницу, 6 августа, в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

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Ранее в этот день российские гандболистки обыграли в полуфинале команду Норвегии. Встреча завершилась со счетом 27:26, добавляет «Спорт-Экспресс».

В тот же день президент ОКР Станислав Поздняков поздравил российских гандболисток с выходом в финал, который состоится 8 августа с командой Франции. По его словам, спортсменки прибавляют с каждым новым матчем.

Также 6 августа российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг. В финале турнира россиянин победил белоруса Магомедхабиба Кадзимагомедова со счетом 7:0.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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