Иран отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street

Иран категорически отвергает обвинения в нападении на танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом в пятницу, 6 августа, заявила заместитель постоянного представителя Ирана Захра Эршади.

«Мы категорически отвергаем безосновательные обвинения со стороны Израиля в инциденте с судном Mercer Street. <…> Это то, что они обычно делают. Такова стандартная практика израильского режима. Его цель — отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений режима и бесчеловечных действий в регионе», — сказала она журналистам, сосредоточившись на Израиле.

Также Эршади обвинила Израиль в ударах по Сирии и Ливану и владении ядерным оружием.

Эршади отметила именно обвинения Израиля, хотя ранее в этот день постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон представил в Совбезе ООН доказательства, которые якобы свидетельствуют об ответственности Тегерана за нападение на танкер.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Кроме того, стало известно, что США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер Mercer Street.

2 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.

При этом 4 августа Израиль возложил ответственность за атаку судна на командующего подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Ара Джани.