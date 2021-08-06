Новая функция iOS 15 позволит Apple просматривать данные пользователей

Apple будет просматривать фото пользователей. Компания официально подтвердила, что в устройства на iOS и iPadOS внедрят новые приложения. Технология позволит обнаружить запрещенный контент, хранящийся в iCloud Photos. Мера призвана ограничить распространение материалов о насилии над детьми, передает телеканал «Известия». При обнаружении Apple передаст информацию в правоохранительные органы. Помимо фотографий, новинка будет отслеживать и содержимое сообщений. Система будет предупреждать о сомнительных ссылках. Новую функцию получат и голосовые помощники. Они вмешаются, если пользователь начнет искать материалы, содержащие сцены насилия над детьми. Система объяснит, что интерес к подобным темам опасен. Функция появится после выпуска iOS 15 осенью этого года. Первое время отслеживание будет действовать только в США.

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