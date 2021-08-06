Зиничев предрек увеличение масштабов стихийных бедствий

В России количество и масштабы стихийных бедствий будут увеличиваться. Такое мнение высказал в пятницу, 6 августа, глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий.

По словам главы ведомства, за семь месяцев 2021 года ущерб от паводков составил 7,5 млрд рублей.

Также Зиничев предложил проработать правовой механизм переселения граждан из зон подтопления с соответствующей компенсацией и ввести мораторий на хозяйственное использование этих земель, передает НСН.

Он также выступил с предложением вернуть контроль за охраной и защитой лесов на федеральный уровень, пишет «Москва 24».

Ранее, 4 августа, в Благовещенске спрогнозировали повышение уровня воды в реке Зея. В зону затопления попадают несколько домов в Зазейском и Белогорье.

Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа вода в районе Благовещенска поднимется до 700–750 см (превышение отметки «опасное явление» на 30 см), в районе Белогорья — до 680–730 см («опасное явление» — 730 см), в Амуре — до 700–750 см (превышение отметки «неблагоприятное явление» на 50 см).

Между тем в Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. Было поручено подготовить пункт временного размещения для пострадавших.

В тот же день губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в настоящий момент, когда в регионе идет вторая волна подтоплений, власти действуют по отработанному алгоритму.

5 августа стало известно, что уровень воды в реке Амуре на территории Еврейской автономной области (ЕАО) превысил неблагоприятные отметки. Интенсивность подъема воды составляет от 1 до 55 см в сутки.