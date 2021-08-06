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Зиничев предрек увеличение масштабов стихийных бедствий

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В России количество и масштабы стихийных бедствий будут увеличиваться. Такое мнение высказал в пятницу, 6 августа, глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий.

По словам главы ведомства, за семь месяцев 2021 года ущерб от паводков составил 7,5 млрд рублей.

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Также Зиничев предложил проработать правовой механизм переселения граждан из зон подтопления с соответствующей компенсацией и ввести мораторий на хозяйственное использование этих земель, передает НСН.

Он также выступил с предложением вернуть контроль за охраной и защитой лесов на федеральный уровень, пишет «Москва 24».

Ранее, 4 августа, в Благовещенске спрогнозировали повышение уровня воды в реке Зея. В зону затопления попадают несколько домов в Зазейском и Белогорье.

Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа вода в районе Благовещенска поднимется до 700–750 см (превышение отметки «опасное явление» на 30 см), в районе Белогорья — до 680–730 см («опасное явление» — 730 см), в Амуре — до 700–750 см (превышение отметки «неблагоприятное явление» на 50 см).

Между тем в Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. Было поручено подготовить пункт временного размещения для пострадавших.

В тот же день губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в настоящий момент, когда в регионе идет вторая волна подтоплений, власти действуют по отработанному алгоритму.

5 августа стало известно, что уровень воды в реке Амуре на территории Еврейской автономной области (ЕАО) превысил неблагоприятные отметки. Интенсивность подъема воды составляет от 1 до 55 см в сутки.

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