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Путин заявил о планах властей по снижению последствий инфляции для бизнеса

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 августа, заявил, что у властей страны есть планы по снижению последствий индустриальной инфляции для бизнеса.

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Глава государства утвердительно ответил на соответствующий вопрос в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии, предприятие входит в состав австрийского холдинга «Ласселсбергер».

Российский лидер подчеркнул, что власти должны принимать меры по ограничению инфляции и правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен.

«Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем. Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность, вывозные, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку... Поэтому правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны», — сказал он.

Сдерживание инфляции, по его словам, в целом является экономической мерой и ничего избыточно административного в этом нет.

«Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику», — указал президент.

Ранее в этот же день Путин принял участие в торжественной церемонии открытия производства «Цемикс».

Согласно данным Минэкономразвития РФ от 6 августа, в июле годовая инфляция в стране замедлилась, остановившись на отметке в 6,49% после предыдущего уровня в 6,5%.

При этом по оценкам ведомства от 29 июля, внутренний валовой продукт (ВВП) России в первом полугодии 2021 года вырос на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.

27 июля российский лидер заявил, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками. По словам главы государства, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры».

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