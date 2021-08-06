Карпин сообщил о готовности Фернандеса играть за сборную РФ по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил в пятницу, 6 августа, что защитник ЦСКА Марио Фернандес готов играть за национальную команду.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте сборной РФ.

Ранее, 9 июля, Фернандес заявил, что ближайшие два-три года будут последними в качестве игрока. По его словам, он сразу закончит футбольную карьеру, как только увидит, что не выдает 100% результата.

В составе сборной России 30-летний футболист выступает с 2017 года.

В ходе матча в рамках Евро-2020 с командой Финляндии спортсмен неудачно упал и получил травму спины. Поле он покидал на носилках.

26 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

На посту главного тренера сборной РФ Карпин сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020. Национальная команда проиграла Дании, заняв последнее место в группе и не сумев выйти в плей-офф турнира.

В сентябре в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная России сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром и 7 сентября — с Мальтой, добавляет «Спорт-Экспресс».