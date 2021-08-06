В ООН выразили обеспокоенность эскалацией на границе Израиля и Ливана

ООН выражает обеспокоенность в связи с эскалацией на границе Израиля и Ливана и призывает отказаться от действий, которые ведут к дальнейшему росту напряженности. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

«Мы обеспокоены эскалацией в последние дни — ракетными обстрелами территории Израиля и ответными артиллерийскими и авиационными ударами. Ливан не может позволить себе еще одного кризиса», — сказал он в ходе брифинга.

Также Хак указал на важность того, чтобы стороны избегали действий, ведущих к дальнейшему росту напряженности.

Ранее в этот день сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, это произошло второй раз за неделю.

Также сообщалось о проведении премьер-министром страны Нафтали Беннетом совещания с министром обороны Бени Ганцем, начальником генштаба Армии обороны Израиля Авивом Кохави и руководством системы безопасности в связи с ракетными обстрелами севера страны со стороны Ливана.

В свою очередь, востоковед Вячеслав Матузов в беседе с «Известиями» отметил, что возникшая между Израилем и Ливаном конфликтная ситуация в приграничной зоне вряд ли будет расширяться и ограничится мелкими «укусами».

Накануне военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали ливанские объекты инфраструктуры, использующиеся в террористических целях. Предположительно, удары были нанесены по укрытиям радикальных палестинских групп, которые выпускают ракеты по израильским поселениям.

В среду, 4 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что артиллерия трижды атаковала цели вдоль границы с Ливаном в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства. Уточнялось, что две ракеты упали в Израиле, одна — на территории Ливана.