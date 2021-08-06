Генсек ООН назначил нового спецпосланника по Йемену

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил шведского дипломата Ханса Грундберга своим новым спецпосланником по Йемену. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, официальный представитель организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь назначает Ханса Грундберга из Швеции спецпосланником по Йемену», — сказал он на брифинге.

До назначения Грундберг занимал должность посла Евросоюза в Йемене и сменил на посту в ООН своего британского коллегу Мартина Гриффитса.

10 июня два мощных взрыва прогремели в центре города Мариб в Йемене. Журналист Саддам Аль-Мадани уточнил, что по городу вели ракетный обстрел, предположительно, хуситы.

В апреле силы противовоздушной обороны аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Отмечалось, что БПЛА, начиненные взрывчаткой, были запущены с территории Йемена.

Руководство ведомой Саудовской Аравией «коалиции» 26 ноября 2019 года объявило о решении освободить 200 захваченных ранее в плен бойцов «Ансар Алла», состоящей из хуситов. При этом были смягчены ограничения на вывоз в Сану за рубеж раненых и тяжелобольных.

В МИД России 29 ноября приветствовали данное решение.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которые достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.