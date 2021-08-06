Путин осмотрел на вертолете районы пожаров в Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 6 августа, прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область и вместе с губернатором региона Алексеем Текслером осмотрел районы пожаров с вертолета.

Помимо Текслера главу государства сопровождали полномочный представитель в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, а также глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

После осмотра президент провел в Магнитогорске совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.

«Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область. Мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв»,— приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Как рассказал президент, в РФ научились достаточно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, однако «все-таки сбои имеют место, люди страдают».

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате ЧС должны решаться в пользу людей.

В свою очередь, глава МЧС заявил, что с начала пожароопасного периода возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Пройденная за этот период огнем площадь составила 6 млн га.

Текслер доложил президенту, что пожарами было повреждено 15 тыс. га леса, из них 4,5 тыс. га уничтожено.

В начале июля в Челябинской области установилась аномальная жара, а в мае не было дождей. В этих условиях там возникли природные пожары.

На юге области сформировались три очага — горели 4,8 тыс. га. К тушению были привлечены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

23 июля в регионе сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный 9 июля. По факту лесных пожаров возбуждено три уголовных дела.