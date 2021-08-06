Прямой эфир
Мир
Иран отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street
Общество
Путин поздравил строителей с грядущим профессиональным праздником
Спорт
Матыцин назвал выдающимся достижением выступление сборной ОКР на ОИ
Экономика
Путин назвал решенным вопрос о льготной ипотеке на ИЖС
Спорт
Российский арбитр Карасев получил назначение на Суперкубок УЕФА
Мир
Британия заявила о наличии доказательств атаки Ирана на Mercer Street
Спорт
Карпин сообщил о готовности Фернандеса играть за сборную РФ по футболу
Общество
Путин дал старт производству на цементном заводе «Цемикс» в Башкирии
Мир
Генсек ООН назначил нового спецпосланника по Йемену

Путин осмотрел на вертолете районы пожаров в Челябинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 6 августа, прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область и вместе с губернатором региона Алексеем Текслером осмотрел районы пожаров с вертолета.

Помимо Текслера главу государства сопровождали полномочный представитель в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, а также глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

После осмотра президент провел в Магнитогорске совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.

Медленно — неверно: власти ускорят оказание помощи пострадавшим от ЧС
Чем займется новая комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке

«Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область. Мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв»,— приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Как рассказал президент, в РФ научились достаточно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, однако «все-таки сбои имеют место, люди страдают».

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате ЧС должны решаться в пользу людей.

В свою очередь, глава МЧС заявил, что с начала пожароопасного периода возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Пройденная за этот период огнем площадь составила 6 млн га.

Текслер доложил президенту, что пожарами было повреждено 15 тыс. га леса, из них 4,5 тыс. га уничтожено.

В начале июля в Челябинской области установилась аномальная жара, а в мае не было дождей. В этих условиях там возникли природные пожары.

На юге области сформировались три очага — горели 4,8 тыс. га. К тушению были привлечены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

23 июля в регионе сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный 9 июля. По факту лесных пожаров возбуждено три уголовных дела.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021