Роскачество отметило рост спроса на крымские вина

В Крыму и Севастополе состоялся аудит «Винного гида России» — совместного проекта Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза, который был разработан для поддержки винодельческой отрасли страны. Об этом сообщили в пятницу, 6 августа, в пресс-службе Роскачества.

По итогам проекта российским винам присваивается уникальный для страны рейтинг, на который ориентируются потребители и ритейлеры. Всего эксперты побывали на 22 объектах виноделия и отметили рекордный спрос на виноград в Крыму.

Уточняется, что контрактные цены там уже превысили исторический максимум в 90–100 рублей за килограмм. Также фиксируется рост спроса на качественные крымские вина со стороны федеральных торговых сетей вместе с ростом внутреннего потребления в регионе за счет туристов.

Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, город можно смело назвать не только курортной, но и винной столицей России.

«<…> Мы гордимся предприятиями ЮБК — это, безусловно, легендарная «Массандра» с ее уникальной историей. Это абсолютно новые проекты, которые сегодня успешно развиваются. Интерес к российскому виноделию огромный, и я искренне верю в то, что наша страна должна быть и будет великой винодельческой державой. И я от всего сердца благодарю Роскачество за такой интересный и важный проект», — рассказала она.

Роскачество также заявило о высокой доле крымского вина в картах местных ресторанов и в магазинах.

Вместе с этим на совещании в Ялте директор департамента исследования и продвижения российской винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева предупредила всех производителей РФ о том, что быстрый рост производства, не обеспеченный грамотными решениями в организации бизнес-процессов, несет большие риски качеству. При этом она обратила внимание на то, что многие производители это понимают и системно работают с сырьевой базой, а также с технологией.

Всего в Крыму и Севастополе аудиторы опробовали более 660 образцов на рабочих дегустациях, еще около 200 образцов взяли в закупке в ритейле на территории Крыма. Всего Крым и Севастополь займут не менее 30% в исследовании, итоги которого подведут 26 ноября.

В апреле в Роскачестве составили рейтинг импортных вин. Ими оказались образцы продукции из Испании. Помимо этого, лидерами стали также итальянские и французские вина, которые уступили лидерам лишь незначительно.