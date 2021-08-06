Стало известно о «специальном» месте в камере для Мавриди перед побегом

Сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре Александра Мавриди заселили в камеру к его будущим сообщникам по побегу, несмотря на нехватку мест. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером накануне случившегося подозреваемый попросил поместить его в шестиместную камеру, которая была полностью занята. Работники ИВС в нарушение правил пошли ему навстречу, и он стал седьмым в помещении.

Это подтверждают кадры, снятые в камере ИВС уже после побега. Так, на них запечатлено, что для Мавриди там положили матрас на полу.

Отмечается, что за день до побега Мавриди якобы попросил о переводе в другую камеру и объяснил это тем, что там находятся его земляки из Молдавии.

Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Иван Цуркану попали в ИВС по одной статье — за мелкое воровство. Об этом знал и Мавриди. Предположительно, он возлагал на их навыки большие надежды, а сам предоставил инструмент для взлома — гаечный ключ, который могла пронести его адвокат.

6 августа Мавриди вместе с другими заключенными сбежал из изолятора в подмосковной Истре. По данным «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Также был сорван навесной замок на воротах.

При этом на опубликованных кадрах побега видно четырех беглецов — всех, кроме Мавриди. Не исключено, что он может уехать в Казахстан. Выбор страны может быть обусловлен наличием у преступника там криминальных связей.

МВД России уже объявило о назначении вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

По информации осведомленного источника, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). Также задержаны два сотрудника изолятора, они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Их уже арестовали.

Мавриди подозревается в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова. Преступление было совершено 2 ноября 2020 года из арбалета в загородном доме жертвы в Истре. По информации следствия, 1 ноября Мавриди и его напарник Паша Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Мавриди задержали, и в тот же день ему было предъявлено обвинение. При обыске в его квартире полиция обнаружила пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого Мавриди заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области. Ахмедов скрывался, но его удалось задержать 17 ноября в Татарстане.