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Жилье для погорельцев в Челябинской области построят до 1 октября

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Строительство жилья для потерявших его в результате пожаров в Челябинской области будет закончено до 1 октября. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, глава региона Алексей Текслер.

Он уточнил, что в настоящее время начато строительство 23 жилых домов, работают пять подрядных организаций.

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«Всё завершим до 15 сентября, всю стройку для тех, для кого это жилье было единственным. И оставшиеся дома — до 1 октября, по графикам даже раньше. Уверен, что мы с этой задачей справимся», — доложил губернатор президенту России Владимиру Путину.

Текслер уточнил, что всего в результате пожаров сгорели 72 дома. При этом уже установлены собственники 66 из них, еще шесть — бесхозные. По его словам, у 30 домовладельцев сгоревшее жилье было единственным.

Вместе с тем, по словам главы МЧС России Евгения Зиничева, в стране с начала пожароопасного периода возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. На совещании с Путиным 6 августа он отметил, что пройденная за этот период огнем площадь составила 6 млн га.

Глава государства, в свою очередь, указал, что в России научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера, однако бывают сбои.

Днем ранее российский лидер заявил, что масштабные пожары и паводки в значительной степени обусловлены изменением климата. По данным, которые привел Путин, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном измерении.

Кроме того, 21 июля глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ поручил подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для ряда регионов. Уточнялось, что речь шла о регионах с маленькой плотностью населения, но с обширными лесами.

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