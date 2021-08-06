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Эксперт по безопасности оценил ликвидацию отряда МЧС «Центроспас»

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Эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей положительно оценил сообщение о ликвидации отряда «Центроспас».

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Приказ о ликвидации ФГКУ «Центроспас» подписал 6 августа глава МЧС Евгений Зиничев. Тем же документом «Центроспас» преобразован в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России».

По мнению Макея, преобразование казенного учреждения в бюджетное положительно скажется на его деятельности, если спасательные мероприятия не будут перерастать в коммерческую составляющую.

Также эксперт прокомментировал общественный резонанс вокруг ситуации с ликвидацией отряда.

«Всегда, когда какие-то организованные мероприятия штатного характера происходят в организации государственной, бюджетной и казенной, да в принципе любой, люди делятся, если строго посмотреть, на два лагеря — те, кто за, и те, кто против», — сказал Макей в комментарии РЕН ТВ.

Он выразил уверенность в том, что специалисты не останутся без работы.

Ранее в эфире РЕН ТВ вышел сюжет о череде увольнений в элитном спасательном отряде. Сотрудники рассказывали, что с приходом нового руководства их провоцируют на конфликты, вынуждая уйти. По информации источников, за полгода увольнение коснулось 42 сотрудников.

После выхода сюжета в отряд «Центроспас» прибыла комиссия центрального аппарата МЧС. По имеющейся информации, во время экстренного собрания личному составу «Центроспаса» объяснили, что казенное учреждение не может зарабатывать и премировать своих сотрудников, поскольку все заработанное идет в федеральный бюджет.

«Центроспас» работал в режиме круглосуточного дежурства на базе, которая расположена вблизи аэродрома Раменское.

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