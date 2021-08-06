Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие выходные в Московской области будут наблюдаться локальные и кратковременные дожди.

«В субботу и воскресенье у нас без дождей не обойдется, но они будут носить очень локальный и очень кратковременный характер», — сказал он в беседе с «Радио 1» в пятницу, 6 августа.

По словам Шувалова, температура составит около +29 градусов, на юге региона ожидается до +30 градусов. Он уточнил, что такая погода сохранится до вторника.

При этом со среды, как отметил синоптик, прогнозируется температура в диапазоне +22...+24 градуса.

Ранее в этот день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 7 и 8 августа прогнозируется хорошая погода, местами не исключены небольшие дожди. Она также отметила, что в субботу ожидается +27…+28 градусов, в воскресенье столбики термометров могут подняться до отметки в +30 градусов.