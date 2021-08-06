Прокуратура потребовала снести сгоревший дом в Тюменской области

Прокуратура потребовала снести аварийный дом, который пострадал в результате пожара в Тюменской области в 2020 году. Жители строения на текущий момент расселены.

Пожар в селе Леваши Червишевского района произошел в декабре. Огонь повредил дом, который был признан аварийным. Мероприятия по сносу здания необходимо было провести в связи с тем, что дом представлял опасность для местных жителей. Об этом сообщает портал «Наш город».

Главе местного самоуправления внесли представление об устранении нарушений. После рассмотрения акта подписан муниципальный контракт по сносу аварийного здания. На текущий момент территория освобождена от опасного строения.

Заместитель главы муниципального образования получил дисциплинарное взыскание в связи с несвоевременным исполнением обязанностей.