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Эксперт по пожарной безопасности оценил ликвидацию отряда МЧС «Центроспас»

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Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов, комментируя решение главы МЧС России Евгения Зиничева о ликвидации ФГКУ «Центроспас», заявил, что организация является довольно известной и много сделала хорошего за время своего существования.

«Но как всякая организация, которая длительное время существует, она подвержена структуре реорганизации. Говорят, что лучшее — враг хорошего», — цитирует его РЕН ТВ в пятницу, 6 августа.

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Кузнецов подчеркнул, что не слышал о каких-то серьезные претензиях к этой организации и не знает о ее грубых ошибках, которые бы привели к существенных человеческим жертвам или материальным потерям.

Ранее в этот же день Зиничев подписал приказ о ликвидации ФГКУ «Центроспас». Тем же приказом «Центроспас» преобразован в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России». В свою очередь, пресс-службе МЧС России заявили, что отряд сменит юридический статус.

В июле в эфире РЕН ТВ вышел сюжет о череде увольнений в элитном спасательном отряде. Сотрудники рассказывали, что с приходом нового руководства их провоцируют на конфликты, вынуждая уйти. По информации источников, за полгода увольнение коснулось 42 сотрудников.

После выхода сюжета в отряд «Центроспас» прибыла комиссия центрального аппарата МЧС. По имеющейся информации, во время экстренного собрания личному составу «Центроспаса» объяснили, что казенное учреждение не может зарабатывать и премировать своих сотрудников, поскольку всё заработанное идет в федеральный бюджет.

«Центроспас» работает в режиме круглосуточного дежурства на базе, которая расположена вблизи аэродрома Раменское.

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