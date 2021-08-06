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Жаркую неделю прогнозируют синоптики в Удмуртии

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Жаркая погода ожидается на территории Удмуртии на следующей неделе. Осадки в республике не ожидаются.

По данным синоптиков, температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам. Об этом сообщает ИА «Сусанин». В начале недели по ночам ожидается +10…+15 градусов, днем до +28 градусов.

Погоду в регионе будет определять гребень арктического антициклона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области спрогнозировали жару до +32 градусов. В регионе в выходные установится малооблачная погода. Осадки возможны только в первой половине дня 7 августа.

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