Жаркую неделю прогнозируют синоптики в Удмуртии

Жаркая погода ожидается на территории Удмуртии на следующей неделе. Осадки в республике не ожидаются.

По данным синоптиков, температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам. Об этом сообщает ИА «Сусанин». В начале недели по ночам ожидается +10…+15 градусов, днем до +28 градусов.

Погоду в регионе будет определять гребень арктического антициклона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области спрогнозировали жару до +32 градусов. В регионе в выходные установится малооблачная погода. Осадки возможны только в первой половине дня 7 августа.