В Москве выставили на продажу редкий советский внедорожник

В Москве выставили на продажу редкий советский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-М72. Владелец планирует выручить за машину 2 млн рублей.

Судя по информации из объявления, автомобиль был выпущена в 1956 году. За время эксплуатации он сменил двух хозяев, проехал всего 10 тыс. км.

По данным продавца, машина находится в хорошем состоянии и имеет оригинальный ПТС. ГАЗ-М72 оборудован 2,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 55 л.с. Мотор работает совместно с трехступенчатой механической коробкой передач.

Также у автомобиля полный привод, несущий кузов и высокий дорожный просвет. Кроме того, машина оснащена дополнительной фарой.

7 июня сообщалось, что в Москве выставили на продажу ВАЗ-2101 1973 года выпуска, который переоборудован в автомобиль для Госавтоинспекции.

Машина оборудована проблесковыми маячками и устройством громкой связи. Как утверждает продавец, седан подойдет для «участия в киносъемках, реконструкциях и корпоративах».