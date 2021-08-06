Медучреждения Мурманской области получат 21 млн рублей на закупку техники

Медицинские учреждения Мурманской области получат 21 млн рублей на закупку оборудования. Средства выделены из резервного фонда.

Деньги направят филиалам и отделениям учреждений, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Учреждения смогут закупить мебель, оргтехнику, а также медицинское оборудование.

Средства выделяются в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения». Соответствующее постановление подписала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Ранее сообщалось, что сахалинские власти получат 80 млн рублей из федерального бюджета на закупку диагностического оборудования для Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп.