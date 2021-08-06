Боец Эльбаев обратился в Instagram к Дацику и Вильданову

Боец Даниял Т-34 Эльбаев в пятницу, 6 августа, в соцсети Instagram обратился к спортсменам Вячеславу Дацику и Денису Вильданову. В разделе «Истории» своего аккаунта в соцсети Эльбаев опубликовал фотографию бойцов с подписью «по очереди».

Таким образом, он заявил о желании провести с ними бой в один день, добавляет РЕН ТВ.

Ранее в этот день обладатель титула «Самый большой бицепс России» Вильданов сравнил Эльбаева с Винни-Пухом, опубликовав на своей странице в Instagram фото Эльбаева и изображение героя повестей.

За день до этого Эльбаев в преддверии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вызвал на поединок другого его участника, Вильданова, назвав его «большой мамочкой». Спортсмен заявил, что готов расправиться с Вильдановым сразу после своего поединка с Дациком.

3 августа Дацик назвал Эльбаева пухляшом и пообещал отправить соперника на пенсию. Таким образом он отреагировал на слова Эльбаева, который незадолго до этого назвал оппонента старичком.

Дацик и Эльбаев проведут боксерский поединок 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», телеканал покажет прямую трансляцию турнира. Мероприятие пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Боксеры активно готовятся к предстоящему турниру.

Кроме Дацика и Эльбаева на ринге встретятся бойцы Денис Вильданов и Брюс Хлебников, а также камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.