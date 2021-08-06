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Савельев назвал рекордным объем субсидий на авиаперевозки в 2021 году

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В 2021 году субсидии на авиаперевозки из федерального бюджета составили 21,43 млрд рублей, что является рекордной суммой. Об этом в пятницу, 6 августа, сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе брифинга.

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«Государством в этом году было выделено больше всего субсидий <...> В целом в этот год мы получим, если сложим всё (четыре постановлениям правительства — Ред.) вместе, 21,43 млрд рублей. Это очень большие деньги, мы впервые такую субсидию имеем. В прошлом году чуть больше 15 млрд рублей было», — отметил глава ведомства.

По его словам, такие меры призваны повысить мобильность населения и перелетов, а также компенсировать затраты авиакомпаний, чтобы предотвратить их банкротство.

Первые субсидии в этом году составили 7,7 млрд рублей и были направлены на перевозку пенсионеров, студентов, многодетных матерей и инвалидов на Дальний Восток из европейской части России, а также в Крым и Калининград. Позднее правительство выделило еще 5 млрд рублей субсидий на перевозки жителей Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург, напомнил Савельев.

Еще 5,8 млрд рублей было выделено на осуществление межрегиональных рейсов в обход Москвы. Как уточнил министр, такие перелеты выполняют преимущественно российские самолеты Superjet 100.

Наконец, в текущем году в дополнение к имеющимся постановлениям вышли еще два. Первое из них предполагает выделение 1,58 млрд рублей единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» на выполнение рейсов по новым социальным маршрутам внутри Дальнего Востока. До конца года в рамках этих маршрутов планируется перевезти 100 тыс. пассажиров. Вторым постановлением правительство направило 1,35 млрд рублей для субсидирования перелетов семей на туристическим внутрироссийским маршрутам, добавил Савельев.

11 июня в Общественной палате предложили распространить на авиаперевозки решение о введении льгот для семей с детьми. Сейчас льготные тарифы за счет субсидий от государства действуют при покупке билетов на поезда дальнего следования.

В апреле глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что в текущем году программу субсидирования туристических чартеров запустят не менее чем по 12 направлениям.

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