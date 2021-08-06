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В МЧС прокомментировали ликвидацию отряда «Центроспас»

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В пресс-службе МЧС России, комментируя приказ главы ведомства Евгения Зиничева о ликвидации ФГКУ «Центроспас», пояснили, что отряд сменит юридический статус. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Собеседница телеканала в пресс-службе отметила, что «Центроспас» «меняет юридический статус». При этом она добавила, что сотрудников отряда не увольняли.

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«Все, кто хотел уволиться, по собственному желанию... Специально никто никого не увольнял»,— сообщили в МЧС.

Приказ о ликвидации ФГКУ «Центроспас» подписал ранее в этот день Евгений Зиничев. Тем же приказом «Центроспас» преобразован в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России».

Ранее в эфире РЕН ТВ вышел сюжет о череде увольнений в элитном спасательном отряде. Сотрудники рассказывали, что с приходом нового руководства их провоцируют на конфликты, вынуждая уйти. По информации источников, за полгода увольнение коснулось 42 сотрудников.

После выхода сюжета в отряд «Центроспас» прибыла комиссия центрального аппарата МЧС. По имеющейся информации, во время экстренного собрания личному составу «Центроспаса» объяснили, что казенное учреждение не может зарабатывать и премировать своих сотрудников, поскольку всё заработанное идет в федеральный бюджет.

«Центроспас» работает в режиме круглосуточного дежурства на базе, которая расположена вблизи аэродрома Раменское.

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