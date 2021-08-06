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Актрису Эйдлин избили в элитном поселке в Подмосковье

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Актрису театра и кино Веронику Эйдлин, известную по ролям в российских сериалах «Красивая жизнь» и «Скорая помощь 2», избили в Подмосковье. Об этом сообщает в пятницу, 6 августа, РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 5 августа в элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа.

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Как рассказала 31-летняя актриса, ее избил неизвестный. Эйдлин была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. На лице актрисы были ушибы, ссадины и гематома.

После оказания помощи актрису отпустили домой, уточняет РЕН ТВ.

Ранее, 4 августа, артиста Театра на Таганке Ивана Рыжикова избили в Москве. Актера госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами глазницы и челюсти. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту избиения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает Пятый канал, доставщик пиццы, избивший Рыжикова, Адильбек-улу-Муанрбек отметил, что только защищал себя от действий нападавшего актера. По его словам, конфликт начался из-за того, что они с Рыжиковым не поделили дорогу.

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