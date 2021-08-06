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Путин поручил решать спорные вопросы о помощи при ЧС в пользу граждан

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Президент России Владимир Путин заявил, что все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате ЧС должны решаться в пользу людей. Об этом глава государства заявил в пятницу, 6 августа, на совещании по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«В условиях борьбы с пожарами, в условиях, когда люди теряют имущество, жилье, часто возникают вопросы спорного характера. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но прошу вас исходить всегда из одного. Логика должна быть такая: в пользу и в интересах людей должны решаться спорные вопросы», — сказал он.

Ранее в ходе совещания глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что ущерб от паводков, прошедших на территории страны с начала года, превысил 7 млрд рублей. Министр также предложил проработать механизм переселения людей из зон подтопления и ввести мораторий на хозяйственное использование земель в этих зонах.

Также Зиничев заявил, что с начала пожароопасного периода возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Пройденная за этот период огнем площадь составила 6 млн га.

При этом глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои. По его словам, в связи с природными пожарами к организации лесного хозяйства есть вопросы.

Совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия проходит в городе Магнитогорск Челябинской области, куда 6 августа российский лидер прибыл с рабочим визитом.

Также глава государства намерен с воздуха осмотреть районы, которые пострадали в результате природных пожаров. После совещания у Путина должна состояться встреча с главой региона Алексеем Текслером.

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